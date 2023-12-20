Крапивко Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрапивко Сергей Николаевич

Крапивко Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1969

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1969

Отец: Крапивко Николай Савельевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close