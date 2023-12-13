Иванов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Дерябина Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
23.04.1895
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
1903
Сын: Иванов Петр Павлович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
1910
Сын: Иванов Константин Павлович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Смерть
Неизвестно