Иванов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дерябина Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
23.04.1895

Сын: Иванов Григорий Павлович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
1903

Сын: Иванов Петр Павлович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
1910

Сын: Иванов Константин Павлович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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