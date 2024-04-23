Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти17.03.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1870
Сын: Филипп Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Степанович
Рождение ребёнка
09.02.1875
Дочь: Агафья Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Степанович
Рождение ребёнка
23.05.1877
Сын: Степан Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Степанович
Рождение ребёнка
17.03.1880
Сын: Гавриил Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Степанович
Рождение ребёнка
03.06.1882
Дочь: Акулина Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Степанович
Рождение ребёнка
03.06.1882
Сын: Илларион Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Степанович
Рождение ребёнка
06.04.1884
Дочь: Ирина Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Степанович
Рождение ребёнка
24.11.1886
Сын: Георгий Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Степанович
Рождение ребёнка
19.08.1889
Дочь: Наталья Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Степанович
Рождение ребёнка
23.05.1892
Дочь: Елена Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Степанович
Смерть
17.03.1914