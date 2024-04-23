Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Андреевна

Место рождения

Мореница, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

17.03.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Мореница, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1870

Сын: Филипп Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.02.1875

Дочь: Агафья Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1877

Сын: Степан Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.03.1880

Сын: Гавриил Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1882

Дочь: Акулина Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.06.1882

Сын: Илларион Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1884

Дочь: Ирина Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.11.1886

Сын: Георгий Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1889

Дочь: Наталья Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1892

Дочь: Елена Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Степанович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
17.03.1914

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