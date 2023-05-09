Мякишев Владимир Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мякишев Леонид
Мать: Мякишева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиса Владимировна
Мать ребёнка: Мякишева Панна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердникова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Мякишева Панна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мякишева Панна
Смерть
Неизвестно