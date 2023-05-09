Мякишев Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякишев Владимир Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мякишев Леонид

Мать: Мякишева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиса Владимировна

Мать ребёнка: Мякишева Панна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердникова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Мякишева Панна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякишева Панна

Смерть
Неизвестно
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