Адельгужин Галим
Место рожденияг.Сибай, БАССР
Дата рождения1930
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
05.05.1952
Рождение ребёнка
17.08.1953
Дочь: (Адельгужина) Танзиля Галимовна
Мать ребёнка: Саттарова (Сагитова) Рауза Галимьяновна
Смерть
2005
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно