Адельгужин Галим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адельгужин Галим

Место рождения

г.Сибай, БАССР

Дата рождения

1930

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Саттарова (Сагитова) Рауза Галимьяновна

Бракосочетание
05.05.1952

Жена: Саттарова (Сагитова) Рауза Галимьяновна

Рождение ребёнка
17.08.1953

Дочь: (Адельгужина) Танзиля Галимовна

Мать ребёнка: Саттарова (Сагитова) Рауза Галимьяновна

Смерть
2005
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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