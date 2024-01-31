Мамонтова (Лахтина) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Лахтина) Мария Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1837 г.р.
1839 г.р.
1841 г.р.
1845 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
24.02.1837

Сын: Мамонтов Федор Иванович

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1839

Сын: Мамонтов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.10.1841

Сын: Мамонтов Савва Иванович

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.07.1845

Сын: Мамонтов Николай Иванович

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
09.12.1847

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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