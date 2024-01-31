Мамонтова (Лахтина) Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1830
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
24.02.1837
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мамонтов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
15.10.1841
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
10.07.1845
Сын: Мамонтов Николай Иванович
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
09.12.1847
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно