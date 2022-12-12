Волков Валерий Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: Волкова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Ксения Валерьевна
Мать ребёнка: Волкова Елена Владимировна