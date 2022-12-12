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Волков Валерий Александрович

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Место рождения

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: Волкова Елена Владимировна

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Ксения Валерьевна

Мать ребёнка: Волкова Елена Владимировна

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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