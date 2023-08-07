Анфия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1876

Сын: Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Агафонович

Рождение ребёнка
25.08.1879

Дочь: Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Агафонович

Рождение ребёнка
24.08.1881

Сын: Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Агафонович

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно
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