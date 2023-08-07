Анфия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.04.1876
Сын: Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Агафонович
Рождение ребёнка
25.08.1879
Дочь: Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Агафонович
Рождение ребёнка
24.08.1881
Отец ребёнка: Афанасий Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Агафонович
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Неизвестно