Будакова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будакова Мария Васильевна

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Место рождения

г. Бор

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бор
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будаков Леонид Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаков Леонид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будаков Леонид Иванович

Смерть
Неизвестно
г. Нижний Новгород
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