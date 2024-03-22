Эминова (Юсупова) Рукиа Замалетдиновна
Место рождения
Дата рождения22.04.1906
Дата смерти19.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1906
Рождение ребёнка
05.03.1935
Рождение ребёнка
28.03.1937
Дочь: Фаткуллина Альфия Ибрагимовна
Отец ребёнка: Эминов Ибрагим Гайнутдинович
Рождение ребёнка
19.09.1939
Дочь: Альмухаметова Фаузия Ибрагимовна
Отец ребёнка: Эминов Ибрагим Гайнутдинович
Рождение ребёнка
06.09.1945
Рождение ребёнка
23.05.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1987