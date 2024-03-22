Эминова (Юсупова) Рукиа Замалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эминова (Юсупова) Рукиа Замалетдиновна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.04.1906

Дата смерти

19.03.1987

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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1937 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1906

Отец: Юсупов Замалетдин Хаертдинович

Мать: Юсупова Шарафатбану Мухаммедсабировна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эминов Ибрагим Гайнутдинович

Рождение ребёнка
28.03.1937

Дочь: Фаткуллина Альфия Ибрагимовна

Отец ребёнка: Эминов Ибрагим Гайнутдинович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1939

Дочь: Альмухаметова Фаузия Ибрагимовна

Отец ребёнка: Эминов Ибрагим Гайнутдинович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эминов Ибрагим Гайнутдинович

Рождение ребёнка
23.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эминов Ибрагим Гайнутдинович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эминов Ибрагим Гайнутдинович

Смерть
19.03.1987
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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