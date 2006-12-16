Калинин Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Георгий Васильевич

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Место рождения

с. Захматобад, Таджикистан

Дата рождения

02.01.1945

Дата смерти

16.12.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Захматобад, Таджикистан
Место жительства
По 1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1990 по 2006
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
16.12.2006
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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