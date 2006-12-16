Калинин Георгий Васильевич
Место рожденияс. Захматобад, Таджикистан
Дата рождения02.01.1945
Дата смерти16.12.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Захматобад, Таджикистан
Место жительства
По 1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1990 по 2006
Смерть
16.12.2006