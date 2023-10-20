Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Яков Артемьевич

Мать: Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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