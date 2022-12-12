Росинская Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Росинский Евдоким Павлович
Отец ребёнка: Росинский Павел владимирович
Место жительства
Неизвестно
Хворостово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно