Росинская Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росинская Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Росинский Евдоким Павлович

Отец ребёнка: Росинский Павел владимирович

Место жительства
Неизвестно
Хворостово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Росинский Павел владимирович

Смерть
Неизвестно
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