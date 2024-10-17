Александр Гаврилов
Место рождения
Дата рождения17.08.1909
Дата смерти20.11.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1909
Отец: Гавриил Алексеев
Мать: Екатерина Сергеева
Крещение
18.08.1909
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Иван Иванов и крестьянская девица Анна Гаврилова
Смерть
20.11.1909
от слабости
Похороны
22.11.1909