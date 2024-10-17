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Александр Гаврилов

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

17.08.1909

Дата смерти

20.11.1909

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1909

Отец: Гавриил Алексеев

Мать: Екатерина Сергеева

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
18.08.1909
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Иван Иванов и крестьянская девица Анна Гаврилова
Смерть
20.11.1909
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
от слабости
Похороны
22.11.1909

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