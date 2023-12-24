Мальгина Харистина(Харитона) Евдокимовна(Аверьяновна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1871
Сын: Мальгин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Мальгин Василий Григорьевич
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
ГАСО https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/820017
Смерть
Неизвестно