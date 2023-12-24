Мальгина Харистина(Харитона) Евдокимовна(Аверьяновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина Харистина(Харитона) Евдокимовна(Аверьяновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1871

Сын: Мальгин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Мальгин Василий Григорьевич

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
ГАСО https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/820017
Смерть
Неизвестно
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