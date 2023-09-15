Сидоренко Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Андрей Юрьевич

Место рождения

г. Миасс, Челябинская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоренко Юрий Андреевич

Мать: Сидоренко Тамара

г. Миасс, Челябинская обл.
г. Миасс, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
16.01.1986

Сын: Сидоренко Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Сидоренко - Рудомётова Елена Викторовна

г. Миасс, Челябинская обл.
Смерть
Неизвестно
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