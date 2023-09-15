Сидоренко Андрей Юрьевич
Место рожденияг. Миасс, Челябинская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоренко Юрий Андреевич
Мать: Сидоренко Тамара
г. Миасс, Челябинская обл.
г. Миасс, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
16.01.1986
Сын: Сидоренко Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Сидоренко - Рудомётова Елена Викторовна
г. Миасс, Челябинская обл.
Смерть
Неизвестно