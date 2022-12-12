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Кучеренко Кузьма Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1928 и 1929

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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1957 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1928 и 1929

Отец: Кучеренко Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучеренко Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
09.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучеренко Валентина Ефимовна

Рождение ребёнка
01.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучеренко Валентина Ефимовна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.04.1957

Сын: Кучеренко Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Кучеренко Валентина Ефимовна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кучеренко Валентина Ефимовна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучеренко Валентина Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
2006
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