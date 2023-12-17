Огнева Наталья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева Наталья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Огнев Федор Андреев

Отец ребёнка: Огнев Андрей Фролов

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Огнев Андрей Фролов

Рождение ребёнка
1879

Сын: Огнев Петр Андреев

Отец ребёнка: Огнев Андрей Фролов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огнев Андрей Фролов

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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