Огнева Наталья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Сын: Огнев Федор Андреев
Отец ребёнка: Огнев Андрей Фролов
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Огнев Андрей Фролов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Огнев Петр Андреев
Отец ребёнка: Огнев Андрей Фролов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огнев Андрей Фролов
Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно