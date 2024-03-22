Челбарах Даниил Полихронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челбарах Даниил Полихронович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Челбарах Полихрон Ставрулович

Мать: Челбарах Елена Ильинична

Военная служба
18.06.1916
Военная служба
11.10.1916
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Неонила Даниловна

Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Челбарах Иван Данилович

Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна

Бракосочетание
До 1916

Жена: Челбарах Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Челбарах Христофор Данилович

Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна

Смерть
Неизвестно
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