Челбарах Даниил Полихронович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Военная служба
18.06.1916
Военная служба
11.10.1916
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Неонила Даниловна
Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна
Бракосочетание
До 1916
Рождение ребёнка
1918
Сын: Челбарах Христофор Данилович
Мать ребёнка: Челбарах Екатерина Константиновна
Смерть
Неизвестно