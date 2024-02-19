Писцова (Лукьянова) Анна Лонгиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писцова (Лукьянова) Анна Лонгиновна

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Место рождения

д. Головино, Тверская губерния

Дата рождения

06.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1891

Отец: Лукьянов Лонгин Максимович

Мать: Лукьянова Мария Григорьевна

д. Головино, Тверская губерния
Бракосочетание
29.12.1912

Муж: Писцов Михаил Иаковлевич

с.Братеево
Рождение ребёнка
23.07.1924

Сын: Писцов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Писцов Михаил Иаковлевич

Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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