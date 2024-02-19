Писцова (Лукьянова) Анна Лонгиновна
Место рожденияд. Головино, Тверская губерния
Дата рождения06.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1891
д. Головино, Тверская губерния
Бракосочетание
29.12.1912
с.Братеево
Рождение ребёнка
23.07.1924
Сын: Писцов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Писцов Михаил Иаковлевич
Кукушкино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно