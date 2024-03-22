Узбек Ефимия
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-74
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Узбек Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Узбек Дмитрий Васильевич
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-66
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Узбек Дмитрий Васильевич
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-66
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Узбек Дмитрий Васильевич
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-66
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно