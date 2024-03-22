Узбек Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узбек Ефимия

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-97,ревиз.сказка 1835г.,зап.-74
Рождение ребёнка
1832

Сын: Узбек Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Узбек Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Узбек Дмитрий Васильевич

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-66
Рождение ребёнка
1837

Сын: Узбек Савва Дмитриевич

Отец ребёнка: Узбек Дмитрий Васильевич

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-66
Рождение ребёнка
1847

Сын: Узбек Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Узбек Дмитрий Васильевич

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-66
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Узбек Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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