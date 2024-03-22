Константинова (Константинова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинова (Константинова) Мария Степановна

Константинова (Константинова) Мария Степановна

Место рождения

Михайловка, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 50
Бракосочетание
18.01.1809 ст.

Муж: Константинов Степан Савинов

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 50
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close