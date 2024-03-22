Константинова (Константинова) Мария Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 50
Бракосочетание
18.01.1809 ст.
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №258, стр. 50
Смерть
Неизвестно