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Минай Кириллов
Минай Кириллов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1778
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кирилла Степанов
1761 г.р.
Мать
Анисья Васильева
1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Кирилла Степанов
Мать:
Анисья Васильева
Смерть
Неизвестно
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