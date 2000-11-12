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Щукина Ульяна Дмитриевна
Щукина Ульяна Дмитриевна
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Место рождения
Муром
, округ Муром, Владимирская область
Дата рождения
12.11.2000
Пол
Женский
Отец
Щукин Дмитрий Александрович
Мать
Щукина Ольга Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
Щ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2000
Отец:
Щукин Дмитрий Александрович
Мать:
Щукина Ольга Александровна
Муром
, округ Муром, Владимирская область
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