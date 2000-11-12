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Щукина Ульяна Дмитриевна

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

12.11.2000

Пол

Женский

Добавил:

Щ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2000

Отец: Щукин Дмитрий Александрович

Мать: Щукина Ольга Александровна

Муром, округ Муром, Владимирская область
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