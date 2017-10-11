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Старухин Алексей Васильевич

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Место рождения

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.10.1937

Дата смерти

11.10.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1937

Отец: Старухин Василий Петрович

Мать: Лидия Алексеевна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1971

Сын: Старухин Константин

Мать ребёнка: Старухина Анна

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.03.1978

Сын: Старухин Кирилл

Мать ребёнка: Старухина Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.10.2017
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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