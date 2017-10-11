Старухин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1937
Дата смерти11.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1937
Отец: Старухин Василий Петрович
Мать: Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
1971
Сын: Старухин Константин
Мать ребёнка: Старухина Анна
Рождение ребёнка
01.03.1978
Сын: Старухин Кирилл
Мать ребёнка: Старухина Анна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.10.2017