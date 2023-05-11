Войтович Дмитрий Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтович Дмитрий Мартынович

Место рождения

Белорусия, Гомелевская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

1910 г.р.
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Место
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Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Белорусия, Гомелевская губерния
Рождение ребёнка
?.08.1910

Дочь: Третьяков Аграфена (зя тетей Фросей)

Мать ребёнка: Войтович Анна

Иртышск, Иртышский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Войтович Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольнева Евдокия

Мать ребёнка: Войтович Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтович Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтович Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтович Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтович Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтович Анна

Смерть
1952
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
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