Войтович Дмитрий Мартынович
Место рожденияБелорусия, Гомелевская губерния
Дата рождения1860
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.1910
Дочь: Третьяков Аграфена (зя тетей Фросей)
Мать ребёнка: Войтович Анна
Иртышск, Иртышский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Войтович Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольнева Евдокия
Мать ребёнка: Войтович Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войтович Анна
Смерть
1952
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область