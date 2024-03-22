Баталова (Баяндина) Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова (Баяндина) Васса Андреевна

Место рождения

Карасово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1856

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Баяндин Андрей Сергеевич

Мать: не указана

Карасово, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.01.1879

Сын: Боталов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.02.1880

Дочь: Боталова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.05.1881

Сын: Боталов Зосим Тимофеевич

Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.02.1883

Сын: Боталов Архип Тимофеевич

Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.12.1884

Дочь: Боталова Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.07.1886

Сын: Боталов Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.07.1887

Дочь: Боталова Соломония Тимофеевна

Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.09.1888

Сын: Боталов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович

Рождение ребёнка
22.02.1891

Дочь: Боталова Агафия Тимофеевна

Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович

Рождение ребёнка
13.04.1892

Сын: Боталов Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович

Рождение ребёнка
17.10.1893 ст.

Сын: Баталов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович

Харино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.12.1895

Сын: Боталов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович

Смерть
1940
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