Баталова (Баяндина) Васса Андреевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Баяндин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.01.1879
Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
24.02.1880
Дочь: Боталова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
23.05.1881
Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
12.02.1883
Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
18.12.1884
Дочь: Боталова Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
16.07.1886
Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
20.07.1887
Дочь: Боталова Соломония Тимофеевна
Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
10.09.1888
Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
22.02.1891
Дочь: Боталова Агафия Тимофеевна
Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
13.04.1892
Сын: Боталов Георгий Тимофеевич
Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
17.10.1893 ст.
Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович
Рождение ребёнка
17.12.1895
Сын: Боталов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Баталов Тимофей Иосифович
Смерть
1940