Никитина (Рыжакова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1935
Дочь: Никитина Александра Павловна
Отец ребёнка: Никитин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Никитин Виктор(Виталий) Пвлович
Отец ребёнка: Никитин Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно