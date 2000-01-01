Никитина (Рыжакова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Рыжакова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1935

Дочь: Никитина Александра Павловна

Отец ребёнка: Никитин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Никитин Виктор(Виталий) Пвлович

Отец ребёнка: Никитин Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно
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