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Дмитриев Михаил Иванович

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Место рождения

Украина Кировоградская обл.,г. Сведловодск

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.08.1990

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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1938 г.р.
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1951 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Дмитриев Иван Дмитриевич

Мать: Дмитриева Клавдия Васильевна

Украина Кировоградская обл.,г. Сведловодск
Рождение ребёнка
10.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
?.08.1938

Сын: Дмитриев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Дмитриева Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Галина

Рождение ребёнка
12.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Галина

Одесса
Рождение ребёнка
1951

Сын: Дмитриев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Дмитриева Галина

Рождение ребёнка
16.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Лидия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.08.1990
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