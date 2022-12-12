Виноградов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Виноградов Павел Александрович

Мать ребёнка: Виноградова Александра

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Тогда - д. Абатурки, Ильинская-на-Кореге волость, Буйский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Александр Александрович

Мать ребёнка: Виноградова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анна Александровна

Мать ребёнка: Виноградова Александра

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