Гуревич Хайка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич Хайка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Гуревич Шмуэль

Отец ребёнка: Гуревич Абрам Берков

Рождение ребёнка
1875

Сын: Гуревич Лейба

Отец ребёнка: Гуревич Абрам Берков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Мендель

Отец ребёнка: Гуревич Абрам Берков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бася

Отец ребёнка: Гуревич Абрам Берков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Рувим

Отец ребёнка: Гуревич Абрам Берков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Шмерка

Отец ребёнка: Гуревич Абрам Берков

Смерть
Неизвестно
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