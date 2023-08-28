Гуревич Хайка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Гуревич Шмуэль
Отец ребёнка: Гуревич Абрам Берков
Рождение ребёнка
1875
Сын: Гуревич Лейба
Отец ребёнка: Гуревич Абрам Берков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич Мендель
Отец ребёнка: Гуревич Абрам Берков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бася
Отец ребёнка: Гуревич Абрам Берков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич Рувим
Отец ребёнка: Гуревич Абрам Берков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуревич Шмерка
Отец ребёнка: Гуревич Абрам Берков
Смерть
Неизвестно