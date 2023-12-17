Käkke Johan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Käkke Johan

Место рождения

Üble

Дата рождения

15.02.1814

Дата смерти

18.10.1878

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Üble
Смерть
18.10.1878
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