Захарова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1977

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2006 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1977

Отец: Агеев Сергей Михайлович

Мать: Никитина Анна Павловна

Рождение ребёнка
11.10.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Алексей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.07.2006

Сын: Захаров Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Владимирович

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