Мациевская (Серпиянова) Тамара Назаровна
Место рождения
Дата рождения10.09.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.08.1960
Рождение ребёнка
31.01.1962
Дочь: Петрова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Мациевский Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.02.1971
Дочь: Полех Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Мациевский Юрий Алексеевич