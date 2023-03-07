Мациевская (Серпиянова) Тамара Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мациевская (Серпиянова) Тамара Назаровна

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Место рождения

Наречье, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

10.09.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Наречье, Мценский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
14.08.1960

Муж: Мациевский Юрий Алексеевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
31.01.1962

Дочь: Петрова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Мациевский Юрий Алексеевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
19.02.1971

Дочь: Полех Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Мациевский Юрий Алексеевич

Томск, город Томск, Томская область
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