Березовский Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиМежду 1827 и 1861
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Березовский Михаил
Рождение ребёнка
1794
Сын: Березовский Максим Николаевич
Мать ребёнка: Березовская Ксения Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1827 и 1861
Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край