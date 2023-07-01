Березовский Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березовский Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Между 1827 и 1861

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Березовский Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Березовский Максим Николаевич

Мать ребёнка: Березовская Ксения Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березовская Ксения Трофимовна

Смерть
Между 1827 и 1861
Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
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