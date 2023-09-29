Aleshina Tatyana Alekseevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Aleshina Tatyana Alekseevna

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Aleksey

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1961

Сын: Aleshin Aleksandr Victorovich

Отец ребёнка: Aleshin Viktor

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Aleshina Irina Viktorovna

Отец ребёнка: Aleshin Viktor

Russia
Смерть
Неизвестно
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