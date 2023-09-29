Aleshina Tatyana Alekseevna
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Aleksey
Россия
Рождение ребёнка
1961
Сын: Aleshin Aleksandr Victorovich
Отец ребёнка: Aleshin Viktor
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Aleshina Irina Viktorovna
Отец ребёнка: Aleshin Viktor
Russia
Смерть
Неизвестно