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Темников Иван Яковлев

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Темников Яков Иванов

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1850

Сын: Темников Дометiй Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.10.1851

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.10.1851

Дочь: Неонила Иванова

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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