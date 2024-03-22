Темников Иван Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Темников Яков Иванов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1850
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
Рождение ребёнка
23.10.1851
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
Рождение ребёнка
23.10.1851
Дочь: Неонила Иванова
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно