Наум Иванов
мужской, родился 01.12.1803 ст., Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
умер 1856, Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
МатьВарвара Ипатова04.12.1775 ст. г.р.
ОтецИван Васильев1774 г.р.
Супруги
Василиса (Васса) Иванова1807 г.р.
Дети
Марфа Наумова1827 г.р.
Сидор Наумов?.01.1832 ст. г.р.Показать еще 2
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Рождение
01.12.1803 ст.
Отец: Иван Васильев
Мать: Варвара Ипатова
Бракосочетание
22.10.1819 ст.
Жена: Василиса (Васса) Иванова
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Наумова
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова
Рождение ребёнка
?.01.1832 ст.
Сын: Сидор Наумов
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова
Рождение ребёнка
06.11.1836 ст.
Сын: Нил Наумов
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова
Рождение ребёнка
23.03.1839 ст.
Дочь: Матрона Наумова
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова
Смерть
1856
10. "Наум" https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFY-GCF?lang=ru&i=100