Наум Иванов 01.12.1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Наум Иванов

Автор
МР
Романова М.

мужской, родился 01.12.1803 ст., Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

умер 1856, Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Мать
Варвара Ипатова04.12.1775 ст. г.р.
Отец
Иван Васильев1774 г.р.
Супруги
Василиса (Васса) Иванова1807 г.р.
Дети
Марфа Наумова1827 г.р.
Сидор Наумов?.01.1832 ст. г.р.
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Место
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Рождение
01.12.1803 ст.

Отец: Иван Васильев

Мать: Варвара Ипатова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

10. "Наум" https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFY-GCF?lang=ru&i=100

Бракосочетание
22.10.1819 ст.

Жена: Василиса (Васса) Иванова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-BWT?lang=ru&i=366 1й брак

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Наумова

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
?.01.1832 ст.

Сын: Сидор Наумов

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
06.11.1836 ст.

Сын: Нил Наумов

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

10. "Нил" https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX6-7RW?i=516 кр. Иван Иванов и д.Раменье кр. Петра Мануйлова жена Наталья Иванова

Рождение ребёнка
23.03.1839 ст.

Дочь: Матрона Наумова

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Иванова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

5. "Матрона" https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFL-HC?lang=ru&i=1239

Смерть
1856
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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