Савин Капитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Капитон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1937

Дочь: Левченко Фаина Капитоновна

Мать ребёнка: Дмитриева Ольга Савельевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Савин Владимир Капитонович

Мать ребёнка: Дмитриева Ольга Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Ольга Савельевна

Смерть
Неизвестно
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