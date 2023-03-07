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Наймушина Домна Иванова

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Место рождения

поч. Воронец, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Воронец, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Иван Кузьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795
поч. Воронец, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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