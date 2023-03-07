Наймушина Домна Иванова
Место рожденияпоч. Воронец, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Воронец, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795
поч. Воронец, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя