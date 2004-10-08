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Прибок АЛИНА СТАНИСЛАВОВНА
Прибок АЛИНА СТАНИСЛАВОВНА
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.2004
Пол
Женский
Отец
Прибок СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
1983 г.р.
Мать
Прибок ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2004
Отец:
Прибок СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
Мать:
Прибок ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
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