Ниминская Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1946
Дочь: Пушкина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Ниминский Иван Павлович
Рождение ребёнка
До 1946
Сын: Ниминский Николай Иванович
Отец ребёнка: Ниминский Иван Павлович
Рождение ребёнка
После 1946
Сын: Ниминский Александр Иванович
Отец ребёнка: Ниминский Иван Павлович
Рождение ребёнка
До 1946
Сын: Ниминский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Ниминский Иван Павлович
Смерть
Около 1992