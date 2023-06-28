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Ниминская Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1992

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
02.08.1946

Дочь: Пушкина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Ниминский Иван Павлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
До 1946

Сын: Ниминский Николай Иванович

Отец ребёнка: Ниминский Иван Павлович

Рождение ребёнка
После 1946

Сын: Ниминский Александр Иванович

Отец ребёнка: Ниминский Иван Павлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
До 1946

Сын: Ниминский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Ниминский Иван Павлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Около 1992
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