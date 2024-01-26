Зорина Ксения Памфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина Ксения Памфилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Филипов Филипп /Филипов/

Отец ребёнка: Зорин Филипп Антонов

Рождение ребёнка
1869

Сын: Зорин Феофилакт (Филат) Филиппович

Отец ребёнка: Зорин Филипп Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Филипп Антонов

Место жительства
Неизвестно
Кондрашинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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