Зорина Ксения Памфилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Отец ребёнка: Зорин Филипп Антонов
Рождение ребёнка
1869
Сын: Зорин Феофилакт (Филат) Филиппович
Отец ребёнка: Зорин Филипп Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорин Филипп Антонов
Место жительства
Неизвестно
Кондрашинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно