Коробейникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейникова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Коробейников Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Александровна

Отец ребёнка: Коробейников Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Александр Николаевич

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