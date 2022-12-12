Магамия Габидулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магамия Габидулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Шамсизигана Фархутдин

Отец ребёнка: Фархутдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Шамсикамар Фархутдин

Отец ребёнка: Фархутдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шамсивафа Фархутдин

Отец ребёнка: Фархутдин Токтомыш

Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фархутдин Токтомыш

Смерть
Неизвестно
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