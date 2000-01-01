Сидоров Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Андрей Викторович

Сидоров Андрей Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1972

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1972

Отец: Сидоров Виктор Ефимович

Мать: Сидорова Любовь Степановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close