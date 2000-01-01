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Сидоров Андрей Викторович
Сидоров Андрей Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.1972
Пол
Мужской
Отец
Сидоров Виктор Ефимович
1948 г.р.
Мать
Сидорова Любовь Степановна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1972
Отец:
Сидоров Виктор Ефимович
Мать:
Сидорова Любовь Степановна
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