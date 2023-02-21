Брянский Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1972
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1972
Рождение ребёнка
23.01.1994
Дочь: Логинова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Брянская Анна Викторовна
Рождение ребёнка
24.06.1997
Дочь: Павлова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Брянская Анна Викторовна
Рождение ребёнка
30.05.2011
Дочь: Брянская Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Брянская Анна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брянская Анна Викторовна