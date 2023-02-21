Брянский Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрянский Иван Алексеевич

Брянский Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1972

Отец: Брянский Алексей Иванович

Мать: Брянская Галина Семеновна

Рождение ребёнка
23.01.1994

Дочь: Логинова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Брянская Анна Викторовна

Рождение ребёнка
24.06.1997

Дочь: Павлова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Брянская Анна Викторовна

Рождение ребёнка
30.05.2011

Дочь: Брянская Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Брянская Анна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брянская Анна Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close