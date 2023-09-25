Лавничий Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавничий Денис Николаевич
Мать ребёнка: Лавничая Любовь Павловна
Рождение ребёнка
15.08.?
Дочь: Лавничая Марина Николаевна
Мать ребёнка: Лавничая Любовь Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лавничая Любовь Павловна