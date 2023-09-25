Лавничий Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавничий Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавничий Денис Николаевич

Мать ребёнка: Лавничая Любовь Павловна

Рождение ребёнка
15.08.?

Дочь: Лавничая Марина Николаевна

Мать ребёнка: Лавничая Любовь Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавничая Любовь Павловна

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