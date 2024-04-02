Родионова (Касимова) Агапия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Касимова) Агапия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: ??? Стефан ???

Мать: ??? Анна Дмитриевна

Бракосочетание
17.10.1866

Муж: Родионов Иван Савельевич

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1877

Дочь: Родионова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Савельевич

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1880

Сын: Родионов Феоктист Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Савельевич

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1882

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Савельевич

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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