Рустямова (Аитова) Фарида Зулькарнаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямова (Аитова) Фарида Зулькарнаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Рауф Сахиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Рауф Сахиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рустямов Рауф Сахиевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
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